Die Polizei hat am späten Mittwochnachmittag in der Pfingstweide einen 18-jährigen Zweiradfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 17 Uhr mit einem Kleinkraftrad in der Budapester Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass an dem Zweirad ein nicht für dieses Fahrzeug ausgegebenes Versicherungskennzeichen angebracht war, heißt es weiter im Polizeibericht. Außerdem konnte der 18-Jährige den Beamten nur einen Mofa-Führerschein vorzeigen, der für das Kleinkraftrad nicht ausreicht. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.