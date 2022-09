Eine 65-Jährige hat nach Angaben der Polizei am Freitagmorgen einen Anruf eines angeblichen Polizisten erhalten und wurde von diesem um jede Menge Geld gebracht. In dem Telefonat sei der Frau mitgeteilt worden, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und nur auf freien Fuß komme, wenn eine Kaution in Höhe von 18.000 Euro bezahlt wird. Aus Sorge um ihren Enkel habe die Seniorin den geforderten Betrag abgehoben und das Geld in der Yorckstraße (Süd) an eine unbekannte Frau übergeben. Sie soll dunkelblonde und zu einem Zopf zusammengebundene Haare gehabt haben, mit einem schwarzen Oberteil sowie einer Jeanshose bekleidet gewesen sein. Auch eine braune Tasche hatte sie dabei. Hinweise an die Polizei – die aus gegebenem Anlass erneut betont, dass sie niemals um Geldbeträge bittet – unter Telefon 0621 963-2222.

Damit sich Seniorinnen und Senioren besser vor Telefonbetrüger schützen können, weist das Polizeipräsidium Rheinpfalz auf seine Präventionsexperten hin, die unter der Telefonnummer 0621 963-1515 von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr kostenlos telefonisch über Betrugsdelikte informieren.