In der deutschen Wirtschaft gibt es eine ganze Reihe von „Hidden Champions“. Das sind kaum bekannte mittelständische Unternehmen, die aber auf ihrem Fachgebiet technologisch zur Weltspitze gehören. So etwas gibt es auch in Ludwigshafen: die Firma Kübler, die mehrfach für Innovationen ausgezeichnet worden ist.

Die Firma Kübler in Mundenheim ist führend in Sachen Hallenheizungen. Für die Energieeffizienz der selbst entwickelten Heizungssysteme erhielt das Unternehmen bereits mehrere