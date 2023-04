Mit einer Eisenstange hat ein Mann am Dienstag in Süd auf zwei Wagen eingeschlagen und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist ein Sachschaden von mindestens 1700 Euro entstanden, nachdem der Unbekannte gegen 11.40 Uhr die Autos in der Roon- und in der Friedrich-Heene-Straße attackiert hatte.

Zeugen beschrieben den Täter als 30 bis 35 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß. Er trug kurze schwarze Haare und einen Bart und hatte einen roten Jogginganzug an. Der Mann soll weiße Over-Ear-Kopfhörer aufgehabt haben.

Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.