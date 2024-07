Einsamkeit – wer kennt dieses Gefühl nicht? Nach der Arbeit in eine leere Wohnung zu kommen, beim Abendessen alleine zu sein und später im Bett wird niemand neben einem liegen, der Berührungen erwidern könnte. Aber auch das ist möglich: Vielleicht ist aber auch jemand da, der einen erwartet und man wird dennoch das Gefühl der Einsamkeit nicht los. Denn: Zweisamkeit bedeutet nicht automatisch Geborgenheit. Vor allem nicht, wenn man sich neben einem Menschen fehl am Platze vorkommt.

Und ich frage mich: Was bedeutet dieses Gefühl, einsam zu sein, überhaupt? Der Duden gibt ein meines Erachtens ein treffendes Synonym dafür an: „Kontaktarmut durch den Mangel eines Gegenübers“. Aber Einsamkeit bedeutet im Kern nach meinem Empfinden: Ich vermisse es, MIR zu begegnen.

Wir meinen oft, Einsamkeit hat mit dem Mangel eines fehlenden Gegenübers zu tun. Aber eigentlich steckt in diesem Gefühl doch eher das Vorbeischlittern an der Begegnung mit sich selbst. Und das ist der springende Punkt: Um MIR wirklich zu begegnen, muss ich einem anderen begegnen, der mich aus der Reserve lockt.

Lorenzo Cassola Foto: MORAY

In der Begegnung mit dem Anderen findet dann erst die Begegnung mit sich selbst statt. Einsamkeit hat also wenig zu tun mit dem Nicht-Vorhanden-Sein eines anderen Menschen. Einsamkeit bedeutet: Die Begegnung mit sich selbst zu verpassen und sie auf Sehnsüchte auf andere zu projizieren.

Gibt es einen Weg aus diesem Gefühl heraus? Ich meine ja: Wer ehrlich zu sich und zu anderen ist, ist erst in der Lage, Verbindung aufzubauen. Und dazu braucht es wiederum erst mal eine große Portion Alleinsein. Ein Vers aus dem Buch Prediger bringt es auf den Punkt. Kurz, effektiv und ehrlich: „Wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, muss viel leiden.“

Ich versuche, es praktisch zu sehen. Man muss erst durch das eine hindurch, um zum anderen zu gelangen. So kann es ganz hilfreich sein, zunächst bei sich selbst anzufangen, eben in der Einsamkeit, um dann in der Gemeinsamkeit zu mehr Verbindung zu gelangen.

Der Autor

Lorenzo Cassola (36) ist Pfarrer in Oggersheim 3 (Notwende-Melm).