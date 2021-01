Eine 30 Jahre alte Frau ist am Samstagabend nach dem Einkaufen im Aldi-Supermarkt in der Industriestraße (Friesenheim) überfallen worden. Wie die Polizei mitteilt, verließ die Frau gegen 18.30 Uhr den Markt, als ihr eine unbekannte Frau mit Kind mit Hilfe eines Einkaufswagens den Weg versperrte. In dem Moment kamen zwei weitere Frauen und ein Mann von hinten dazu und stahlen den Geldbeutel der 30-Jährigen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.