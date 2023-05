Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christoph Heß (26) ist Kapitän und Leistungsträger des VfB Iggelheim (A-Klasse Rhein-Mittelhaardt). Der defensive Mittelfeldspieler wechselte vor sieben Jahren zum VfB. Heß studierte in Kaiserslautern Bau-Ingenieurwesen und arbeitet in einem Ingenieurbüro in Ludwigshafen.

Herr Heß, der VfB Iggelheim belegt in der starken Staffel West mit nur einer Niederlage den zweiten Tabellenplatz. Sind Sie zufrieden mit dem Saisonverlauf?

Sehr zufrieden