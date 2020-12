Viele Schüler des Ludwigshafener Geschwister-Scholl-Gymnasiums im Stadtteil Süd setzen sich für die Einhaltung der Menschenrechte unter anderem in Pakistan, Chile, der Türkei und Algerien ein.

Die jungen Leute haben 750 Briefe mit Unterschriften gesammelt und wollen damit helfen, dass sich für einige zu Unrecht verfolgten Menschen die Gefängnistüren öffnen. Die Aktion nennt sich Briefmarathon. Organisator ist Amnesty International (englisch für Begnadigung, Straferlass).

1961 in London gegründet

Diese Organisation setzt sich weltweit für die Rechte von Menschen ein und wurde 1961 in London von einem englischen Rechtsanwalt gegründet, der immer wieder in der Zeitung über Folter und Verfolgung von Menschen las und etwas dagegen unternehmen wollte. Der Anwalt Peter Benenson schrieb schließlich einen Artikel „The Forgotten Prisoners“ („Die vergessenen Gefangenen“), in dem er mehrere Fälle nannte und die Leser aufrief, sich durch Briefe an die jeweiligen Regierungen für die Freilassung dieser Gefangenen einzusetzen. Er schrieb: „Sie können Ihre Zeitung an jedem beliebigen Tag der Woche aufschlagen und Sie werden in ihr einen Bericht über jemanden finden, der irgendwo in der Welt gefangen genommen, gefoltert oder hingerichtet wird, weil seine Ansichten oder seine Religion seiner Regierung nicht gefallen.“ Diese Wahrheit gilt heute leider immer noch.

Zehn Fälle ausgewählt

Das Geschwister-Scholl-Gymnasium beteiligt sich schon seit einigen Jahren an der Briefaktion von Amnesty International. Aus der Schulgemeinschaft haben sich viele Jungen und Mädchen an der Aktion „Schreib für die Freiheit – Dein Brief kann Leben retten“ beteiligt. Die Schüler haben sich über Einzelfälle von Verfolgten informiert und zehn Fälle ausgewählt. Neben den Jugendlichen haben auch Lehrer unterschrieben. Die über 750 gesammelten Briefe werden nun an die Amnesty-Zentrale nach Berlin weitergeleitet mit der Hoffnung, dass sie zu Unrecht verfolgten Menschen helfen.