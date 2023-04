Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Croatia Ludwigshafen hat in der abgebrochenen Spielzeit 2020/21 in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz Süd zur Verfolgergruppe des enteilten Spitzenreiters SW Frankenthal gezählt. In der neuen Saison soll der Abstand nach oben verkürzt werden. Mehr noch – die Kroaten haben den Aufstieg in die Bezirksliga ins Auge gefasst. Es wäre das erste Mal, dass der FC Croatia in dieser Liga spielen würde.

Da Spielertrainer Marcel Ladan nur noch als Spieler zur Verfügung stehen wird, haben die Kroaten einem neuen Mann das Projekt anvertraut. Der Neue ist aber ein alter Bekannter: