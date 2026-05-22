FCK-Fan, Tierfreundin und „frei Schnauze“: Angelina Huber aus Ludwigshafen sucht bei „First Dates Hotel“ auf Vox die Liebe und erklärt dabei, was ein Dubbeglas ist.

In Kochshows, Castingsendungen und Talentshows waren zuletzt immer wieder Pfälzerinnen und Pfälzer im Fernsehen zu sehen. Nun versucht eine Ludwigshafenerin ihr Glück in einer Dating-Show: Angelina Huber aus Oggersheim ist in der aktuellen Staffel von „First Dates Hotel“ auf Vox zu sehen.

Das Format funktioniert wie ein Blind Date im Fernsehen: Singles treffen in einem Hotel auf Mallorca erstmals aufeinander. Gastgeber ist Spitzenkoch Roland Trettl, der die Kandidaten durch die Sendung begleitet. Ziel ist es, möglichst passende Menschen zusammenzubringen, die einander vorher noch nie gesehen haben.

„Die Aufregung war groß“

Für die 31-Jährige aus Oggersheim war die Teilnahme gleich doppelt Neuland: „Es war mein erstes Blind Date und auch mein erstes Mal im Fernsehen“, erzählt sie.

Zwar modelt Huber hobbymäßig und steht gerne für Fotos vor der Kamera. Fernsehen sei aber noch einmal etwas völlig anderes gewesen. „Die Aufregung war groß“, sagt sie. Die Kameras nehme man zwar nach kurzer Zeit kaum noch wahr, trotzdem wisse man ständig, dass alles gefilmt werde.

Dass sie sich bei der Sendung trotzdem wohlgefühlt habe, liege vor allem an der Atmosphäre vor Ort. Gedreht wurde auf Mallorca im Tramuntana-Gebirge. „Die Location war ein Traum“, erzählt sie. Das Produktionsteam habe sich viel Mühe gegeben, damit sich die Teilnehmer entspannen können.

Besonders überrascht habe sie, „dass es wirklich genauso ist wie im Fernsehen gezeigt wird“. Ein Skript oder vorgegebene Rollen habe es nicht gegeben. „Ich konnte einfach ich selbst sein.“

Warum sie sich überhaupt bei einer Dating-Show beworben hat? Die Antwort kommt direkt und ehrlich: „Im echten Leben hab ich nur einen Griff ins Klo gehabt mit den Männern“, sagt Huber lachend. Viele Männer wüssten heute gar nicht mehr, was sie eigentlich wollen. Deshalb habe sie beschlossen, ihr Liebesglück einmal in andere Hände zu legen.

Jugendpflegerin, Tierfreundin und FCK-Fan

Die gelernte Erzieherin arbeitet als Jugendpflegerin in Kinder- und Jugendtreffs. Dort können Kinder und Jugendliche nach der Schule freiwillig vorbeikommen, Billard oder Dart spielen oder einfach Zeit miteinander verbringen.

Neben ihrer Arbeit engagiert sich Huber gemeinsam mit ihrer Familie im Tierschutz. Ihr Vater ist zweiter Vorsitzender des Vereins „Tierfreunde Pfalz“. Die Familie betreut Pflegehunde, außerdem besitzt Huber selbst einen Hund aus Rumänien. „Mein potenzieller Partner muss tierlieb sein“, sagt sie. „Sonst wird das nichts.“

Auch ihre Familie spielt in ihrem Leben eine große Rolle. Die Angehörigen wohnen nur wenige Minuten voneinander entfernt in Oggersheim. Gemeinsam mit ihrem Vater besucht sie regelmäßig Spiele des 1. FC Kaiserslautern auf dem Betzenberg.

Huber beschreibt ihre Familie selbst als „positiv verrückt“. Wer künftig zu ihr passe, müsse deshalb vor allem Humor haben und mit der direkten Pfälzer Art klarkommen, „Wir nehmen kein Blatt vor den Mund.“

Gastgeber der Sendung ist Sternekoch und Moderator Roland Trettel. Foto: RTL/OHO

Ein Dubbeglas für das Date

Ein Stück Pfalz nahm die Ludwigshafenerin sogar mit nach Mallorca: ein Dubbeglas und eine Flasche Pfälzer Wein als Geschenk für ihren Datepartner.

Allerdings musste sie erst einmal erklären, was das überhaupt ist, nicht nur ihrem Date, sondern auch Moderator und Sternekoch Roland Trettl. „Normale Gläser rutschen, wenn man fettige Hände hat. Die mit den Dubben nicht“, erklärt sie lachend.

Auch die ersten Reaktionen aus ihrem Freundeskreis seien positiv ausgefallen. Viele hätten ihr gesagt, dass sie sich vor der Kamera überhaupt nicht verstellt habe.

Wie ihr Blind Date letztlich ausgegangen ist, darf Huber derzeit noch nicht verraten. Fest steht aber schon jetzt: Pfälzer Persönlichkeit hat sie auf Mallorca definitiv vertreten. Und: Es kam gut an.