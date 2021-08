Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein ist eine 37-Jährige am Dienstag mit dem Auto in Ludwigshafen unterwegs gewesen. Die Polizei stoppte die Frau in der Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord). Ein freiwillig durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC, Amphetamine und Met-Amphetamine, teilte die Polizei weiter mit. Zudem verfügte ihr Auto über keinen Versicherungsschutz. Sowohl die Kennzeichen als auch die Fahrzeugpapiere wurden sichergestellt. Die Frau muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.