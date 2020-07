In der Nacht von Montag auf Dienstag hat die Polizei in Edigheim einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Laut Polizeibericht wurde der 46-Jährige um 1.30 Uhr in der Uhlandstraße von einer Streife gestoppt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Marihuanageruch im Wagen fest. Ein Drogentest bestätigte, dass der Mann THC, Kokain und Amphetamin konsumiert hatte. Bei ihm im Auto wurde außerdem ein Joint aufgefunden. Der 46-Jährige muss nun mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 3000 Euro und einem Fahrverbot rechnen, so die Polizei. Außerdem wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen ihn ermittelt.