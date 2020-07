Wegen Straßenverkehrsgefährdung und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wird gegen einen 21-Jährigen ermittelt. Der Autofahrer hatte am Mittwoch um 17.30 Uhr einen Unfall an der Kreuzung Rohrlachstraße/Schanzstraße (Hemshof) verursacht, indem er einem 27-Jährigen die Vorfahrt genommen hatte. Laut Polizei gab es bei dem Unfallverursacher Hinweise auf Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte den Verdacht und schlug positiv auf THC an.