Einen Führerschein besitzt der 37-Jährige nicht, den die Polizei am Dienstagmittag in Edigheim kontrollierte – stattdessen hatte er Drogen im Blut. Der Mann aus Mannheim war mit einem Transporter auf der Oppauer Straße unterwegs. Weil er mögliche Anzeichen eines Drogenkonsums zeigte, hielt die Polizei ihn an. Ein Urintest bestätigte den Verdacht: Der 37-Jährige hatte Kokain konsumiert. Außerdem stellte sich laut Polizei heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Trunkenheitsfahrt und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.