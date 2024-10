Eine stark betrunkene Frau hat sich am Dienstag gegen 14 Uhr im Gleisbett der Straßenbahn im Bereich Kaiser-Wilhelm-/Ecke Bürgermeister-Kutterer-Straße (Mitte) aufgehalten und damit sich selbst sowie den Verkehr gefährdet. Die 57-Jährige war zuvor vom Sicherheitspersonal eines Zuges verwiesen worden, weil sie dort randaliert hatte. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort vorgenommener Atemalkoholtest ergab laut Bericht einen Wert von 3,05 Promille. Die 57-Jährige wurde daraufhin in der Klinik stationär aufgenommen.