Die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen bietet am Samstag, 16. Januar, von 15 bis 19 Uhr einen Onlinekurs zur Herstellung von Macarons an. Macarons sind gefülltes Mandelgebäck, eine Spezialität aus Frankreich. Sie haben in der Herstellung einige Tücken, doch die Dozentin zeigt Tipps und Tricks, wie das bunte Gebäck gelingt.

Kurs per Videokonferenz

Der Onlinekurs findet per Videokonferenzsystem (Edudip) in einem geschützten virtuellen Seminarraum der vhs.cloud statt. Die Dozentin lehrt aus ihrer eigenen Küche die Teilnehmer, die sich ebenfalls in der eigenen Küche befinden. Sie erhalten mit der Anmeldung eine Anleitung zum Einwählen und die Zugangsdaten zum virtuellen Klassenzimmer. Dort finden sie die Einkaufs- und die Materialliste.

Gebühr beträgt 20 Euro

Die vhs.cloud ist die Lernplattform der VHS in Deutschland. Sie funktioniert komplett nach europäischem Datenschutzrecht. Benötigt werden ein PC oder Tablet, eine stabile Internetverbindung und Lautsprecher am PC. Eine eigene Kamera und ein Mikrofon sind bei diesem Kurs für den Austausch mit der Dozentin und den anderen Teilnehmern sinnvoll. Die Gebühr beträgt 20 Euro. Anmeldeschluss ist am 10. Januar. Die Anmeldung ist unter www.vhs-lu.de im Internet möglich. Ab Montag, 4. Januar, ist außerdem auch wieder eine telefonische Anmeldung (0621/504-2238) möglich.