Ein Unbekannter hat einem 47-Jährigen laut Polizei am Mittwochabend in der Innenstadt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt. Gegen 19.30 Uhr wurde der 47-Jährige von dem Mann auf einen Vorfall angesprochen. Noch bevor der 47-Jährige die offensichtliche Verwechslung ansprechen konnte, habe der Unbekannte zugeschlagen. Der Angreifer sei dann in Richtung Walzmühle weggegangen. Er wird wie folgt beschrieben: 18 bis 25 Jahre alt, schmale Statur, 1,85 Meter groß, kurze dunkle Haare, dunkel gekleidet. Er trug Jeans und eine Brille. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.