Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Gut möglich, dass es einen Kaufrausch geben wird.“ So wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann angesprochen auf die Wiedereröffnung der Geschäfte zitiert. Von einem Kaufrausch ist in Ludwigshafen in der ersten Woche nichts zu spüren. Aber viele Kunden nutzen die Corona-Lockerung.

Ein ganz normaler Wochentag im Gewerbegebiet Westlich B 9. Die Parkplätze sind voll. Die Kunden tummeln sich, zwar mit Mund-Nasen-Schutz und am Einlass reguliert, aber ansonsten