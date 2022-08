Die vergangenen zehn Jahre verbrachte Stürmer Kevin Klein (29) beim SV Studernheim in der C- und B-Klasse. Nun wechselte der Montierer zu Südwest Ludwigshafen in die Fußball-Bezirksliga. In seinem ersten Pflichtspieleinsatz traf er gleich mehrmals.

Herr Klein, Sie waren ein Jahrzehnt für den SV Studernheim aktiv. Was blieb Ihnen besonders im Gedächtnis nach all den Jahren?

Es gab über die zehn Jahre hinweg gute und schlechte Zeiten. Es war ein sehr familiäres Umfeld. Ich habe dort mit dem Fußballspielen begonnen. Der Höhepunkt war für mich 2017, als wir ungeschlagen Meister geworden und in die B-Klasse aufgestiegen sind.

Nach einer so langen Zeit ist Ihnen der Wechsel zu Südwest sicher nicht leicht gefallen. Was hat Sie davon überzeugt diesen Schritt zu wagen?

Es war keine leichte Entscheidung. Dieses Jahr war es jedoch nicht sicher, ob Studernheim überhaupt eine Mannschaft stellen kann. Deswegen habe ich mich dazu entschieden zu wechseln. Wenn man zudem so lange in der B-Klasse gespielt hat und sich mit einem solchen Wechsel belohnen kann, nimmt man ein solches Angebot an. Mir imponierte vor allem die Philosophie des Vereines mit dem Neuanfang und dem Ziel wieder in die Landesliga aufzusteigen. Das hat mir sehr gut gefallen und ich will unbedingt Teil des Projekts sein und den Aufstieg.

In Ihrem ersten Pflichtspiel, beim 5:2 gegen den SV Schauernheim, trafen Sie gleich vier Mal. Wie erstaunt sind Sie selbst, dass es mit dem komplett neu formierten Team so gut lief?

Es war schon sehr überraschend, da Schauernheim ja A-Klasse spielt. Wir hatten erst zwei Wochen vorher das erste Mal zusammen trainiert. Dafür war das schon ein sehr gutes Ergebnis. Meine Mitspieler haben es mir aber auch einfach gemacht. Natürlich war es ein unglaubliches Gefühl direkt im ersten Pflichtspiel vier Tore zu machen und sie so zu unterstützen.