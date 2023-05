Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie wiegen sich in den Hüften, posieren auf dem Laufsteg, drehen sich virtuos und gehen am Ende dramatisch zu Boden. Der Tanzstil Voguing erlebt in Deutschland eine Renaissance. Einer derjenigen, der die Szene voranbringt, der Tänzer Eray Gülay, lädt zu einem Workshop des Mannheimer Nationaltheaters ein und räumt im Vorfeld mit einem Märchen auf.

Wenn Eray Gülay im Auto sitzt, starren manchmal andere Fahrer zu ihm herüber. Die schneewittchenlangen Haare, die über seine Schultern wallen, irritieren einige. „Wacht