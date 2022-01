Viele Tier- und Pflanzenarten sind laut Naturschutzbund Deutschland (Nabu) in ihrer Existenz bedroht, weil wir Menschen ihre natürlichen Lebensgrundlagen zerstören. Deshalb fordert der Nabu dazu auf, die natürlichen Lebensgrundlagen wieder achten zu lernen und den Umgang mit der Natur deutlich zu ändern. Ergänzend kann man heimische Vogelarten mit Brutmöglichkeiten unterstützen. Deshalb bietet der Nabu Ludwigshafen am Samstag, 12. Februar, den Bau von Nistkästen für verschiedene Vogelarten an: etwa für Meisen, Gartenrotschwänze und Rotkehlchen. Dabei müssen Bausätze zusammengeschraubt werden. Teilnehmer sollten möglichst einen Akkuschrauber und einen Hammer mitbringen. Ein Nistkasten kostet laut Nabu 13 Euro. Die erste Gruppe trifft sich um 10, die zweite um 11 Uhr. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung mitgeteilt. Anmeldung per E-Mail unter ludwigshafen@naju-rlp.de oder telefonisch unter 0621 518314. Es gilt die 2G-plus-Regel.