Einen Auffahrunfall hat am Mittwoch ein 20-Jähriger in Mundenheim verursacht, als er unter Drogeneinfluss über eine rote Ampel fuhr. Laut Polizei war der Mann um 15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Saarlandstraße unterwegs, als er an der Kreuzung Adlerdamm die rote Ampel missachtete. Eine 50-jährige Autofahrerin musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein nachfolgendes Auto fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Der 20-Jährige wurde wegen „drogentypischer Auffälligkeiten“ mit auf die Dienststelle genommen.