Im ersten Lockdown hat der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) mit der Südwestmeisterschaft und der Wir-kicken-zu-Hause-Liga, bei der Fußballer jeweils auf der Play-Station gegeneinander antraten, gute Erfahrungen gemacht. Am Wochenende folgt die zweite E-Football-Südwestmeisterschaft. Zwei Spieler qualifizieren sich für den DFB-E-Pokal.

Schon seit drei Monaten können die Fußballer ihrem Hobby nicht mehr nachgehen. Da ist guter Rat teuer und Langeweile macht sich breit. Deshalb hat der SWFV das Thema Kicken an der Konsole wieder aufgegriffen. „Wir haben bei den Vereinen nachgefragt, ob weiterhin Interesse besteht“, sagt Timm Ritterböck, der beim Verband den E-Sport betreut und die Wettbewerbe koordiniert.

Die Nachfrage war groß. Deshalb wird am 30. und 31. Januar zum zweiten Mal eine Südwestmeisterschaft ausgespielt, die aber quasi ein Pokalwettbewerb ist. Gespielt wird online auf der Playstation und der Xbox. Die Sieger der beiden im K.-o.-System ausgetragenen Wettbewerbe spielen deutschlandweit ihre Pokalsieger aus. Aus der Region sind Mannschaften von FG 08 Mutterstadt, TuS Altrip und SV Pfingstweide dabei.

Eine Mannschaft aus bis zu fünf Spieler

„Nach dem Ende der Anmeldefrist haben sich 33 Mannschaften für die Playstation gemeldet, vier für die Xbox. Im Lauf der Woche wird der Spielplan veröffentlicht“, informiert Ritterböck. Eine Mannschaft kann aus bis zu fünf Spielern bestehen, von denen immer drei im Einsatz sind. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Jede einzelne der drei Partien des Spieltages muss mit einem Gewinner und einem Verlierer enden – kein Spiel darf unentschieden ausgehen.

Herrscht nach der regulären Spielzeit von zweimal sechs Minuten Gleichstand, gibt es eine Verlängerung entsprechend der Vorgaben im Videospiel „Fifa 21“. Ist ein Spiel auch danach nicht entschieden, folgt ein Elfmeterschießen. Gespielt wird nach der Best-of-three-Regelung sowie im sogenannten „90er-Modus“. Das heißt, jeder Spieler hat die Gesamtstärke von 90. Das Gewinnerteam zieht in die nächste Runde ein. Die teilnehmenden Teams können sich einen Verein aus den drei deutschen Profiligen aussuchen, unter dessen Namen sie auflaufen. „Die Spiele können über eine Streaming-Plattform übertragen werden“, sagt Ritterböck.

In Mutterstadt entsteht E-Sport-Abteilung

„Wir haben gemerkt, dass das Interesse für den E-Sport da ist, und bauen jetzt eine Abteilung auf“, erklärt Franco De Simone, der gemeinsam mit Dirk Lindenschmitt bei der FG 08 Mutterstadt Ansprechpartner und Organisator für die Konsolensportler ist. Dabei könne die FG als Verein attraktiver werden. Eine Hoffnung, die Timm Ritterböck stützt: „Man kann sich mit guten Ergebnissen und Erfolgen einen Namen im Verein machen. Zudem kann der Klub Mitglieder gewinnen, wie es zum Beispiel der JSG Wonnegau gelungen ist.“ Mitgliederzuwachs ist in Zeiten der Corona-Pandemie lohnend. „Uns ist gelungen, Sponsoren an Land zu ziehen“, freut sich Lindenschmitt. Geplant sei, die meist jugendlichen Spieler mit einem E-Sport-Trikot und einem Käppi auszustatten. Darauf kann der Sponsor werben, was bei einer Übertragung im Internet nicht uninteressant sein dürfte. Die FG hofft, mit dem E-Fußball die Nachwuchsspieler bei Laune und der Stange halten zu können.

E-Ligen starten Anfang Februar

Wie in Mutterstadt rekrutiert sich auch beim TuS Altrip das Team aus A- und B-Jugendspielern. „Damit bieten wir den Jungs eine Abwechslung und können in der Außenwirkung punkten“, verdeutlicht Spielleiter Dirk Warnecker. „Bei uns gibt es einen AH-Spieler, der gerne und regelmäßig spielt. Mit ein paar Gleichgesinnten tritt er für uns an“, sagt Andreas Scupin, der stellvertretende Vorsitzende des SV Pfingstweide. Auch er sieht die Teilnahme als Werbung für den Klub.

Eine Woche später starten die E-Ligen in den Punktspielbetrieb. Während in anderen Regionen des SWFV die Nachfrage schon beachtlich ist, steckt der E-Fußball im Raum Ludwigshafen noch in den Kinderschuhen. Über 90 Teams haben sich für E-Verbands-, E-Landes- und E-Bezirksligen qualifiziert, die Einteilung in die einzelnen Spielklassen ist abgeschlossen. In diesem Wettbewerb sind Mutterstadt und Altrip mit jeweils zwei Mannschaften vertreten. Der SV Pfingstweide tritt mit einem Team in der E-Verbandsliga an.