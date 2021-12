Ein Autofahrer hat am Montagabend Fußgänger auf einem Parkplatz im Gewerbegebiet Westlich B 9 (Oggersheim) gefährdet. Laut Polizeibericht meldete ein Zeuge gegen 21.50 Uhr, dass ein Autofahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Oderstraße mehrfach abgebremst und anschließend wieder stark beschleunigt habe, so dass er und andere Personen zur Seite springen mussten. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, entdeckten sie einen 20-Jährigen, der neben dem besagten Auto stand. Er war in Begleitung einer 20-Jährigen, einer 19-Jährigen sowie eines 18-Jährigen. Ein Drogenschnelltest bei dem 20-Jährigen verlief positiv. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Die Polizei bittet weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0621 963-2403 zu melden.