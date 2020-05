Ein Unbekannter hat einem 26-Jährigen am Mittwochmorgen in Heidelberg-Bergheim ins Gesicht gespuckt und „Corona“ gesagt. Laut Polizei war der 26-Jährige zu Fuß vom Heidelberger Hauptbahnhof in die Vangerowstraße unterwegs, als ihm ein männlicher Radfahrer entgegenkam. Der Unbekannte rollte langsam auf den Mann zu und sagte „Corona“. Der 26-Jährige reagierte nicht und ging weiter. Der Unbekannte sagte nun „Ich, Corona“ und spuckte dem Fußgänger ins Gesicht. Anschließend fuhr er in Richtung Stadtmitte davon. Die Polizei Heidelberg sucht Zeugen für den Vorfall. Der 26-Jährige begab sich in ärztliche Behandlung. Ein Ergebnis steht laut Polizei noch aus.