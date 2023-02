Am Samstag zwischen 15.57 und 16.30 Uhr haben mehrere Anrufer der Polizei eine männliche Person gemeldet, die auf der Fahrbahn der Ludwigshafener Straße in Mannheim auf Höhe der dortigen Kleingartenanlage immer wieder auf die Straße springe und den Verkehr gefährde. Der Mann trage zudem eine auffällige pink-blaue Perücke. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte den 50 Jahre alten Mann und stellte fest, dass sich dieser in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Er wurde daraufhin in medizinische Behandlung überstellt. Aktuell hat die Polizei die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefon 0621 174-3310, zu melden.