Ein 45-Jähriger ist bei einem Streit am Donnerstag um 16.35 Uhr am Goerdelerplatz (Hemshof) leicht verletzt worden. Der Konflikt zwischen ihm und einer Vierergruppe artete laut Polizei in eine Schlägerei aus. Ein 36-Jähriger aus der Gruppe ging mit einem Briefkasten auf den 45-Jährigen los und schlug ihn damit. Der Ältere zückte daraufhin ein Messer. Die vier Männer flüchteten in einem Transporter. Die Polizei sucht Zeugen: 0621/963-2222.