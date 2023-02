Mit einem Bohrkopf hat ein 37-Jähriger laut Polizei in Mannheim am Dienstagmittag mindestens vier geparkte Autos in der Spinozastraße zerkratzt und dabei einen Schaden von mindestens 10.000 Euro verursacht. Kurz nach 11 Uhr wurde ein Zeuge auf den Mann aufmerksam, der die Wagen über die gesamte Länge beschädigte. Den alarmierten Beamten gelang – nach kurzer Verfolgung zu Fuß – die Festnahme des 37-Jährigen. Sein Motiv für die Tat ist derzeit Ermittlungssache. Die Polizei schließt nicht aus, dass der Festgenommene zuvor auch andere Fahrzeuge beschädigt hat.