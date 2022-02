Wohl wegen deutlich überhöhter Geschwindigkeit hat ein 23-Jähriger mit einem BMW am Freitagabend einen schweren Unfall gebaut. Laut Polizei kam der Mann gegen 22.30 Uhr an der Kreuzung Adlerdamm/ Saarlandstraße (Mundenheim) von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem größeren Stein, einem Baum, einer Laterne und krachte gegen eine Hausfassade. Der BMW war Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt, seine beiden Mitinsassen erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde beschlagnahmt. Hinweise zu dem Unfall an die Polizei unter Telefon 0621 963-2122.