Ein 20-jähriger hat am Sonntagnachmittag die Kontrolle über seinen BMW an der Kreuzung Sternstraße/Carl-Bosch-Straße in Friesenheim verloren. Laut Polizeibericht stieß der Mann gegen Begrenzungspfosten der dortigen Straßenbahnhaltestelle und flüchtete vom Unfallort. Da auch sein Auto bei dem Unfall stark beschädigt wurde (Schadenshöhe zirka 10.000 Euro), kam der BMW am Ruthenplatz zum Stehen. Zeugen alarmierten die Polizei. Eine Streife stellte den Fahrer. Wie groß der Schaden an der Haltestelle ist, wird noch ermittelt.