Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 21 und 6.30 Uhr in Edigheim die Heckscheibe eines in der Jakob-Scheller-Straße geparkten VW Touran zertrümmert. Laut Polizei benutzte der Täter dafür eine Bierflasche. Diese ließ er danach im Kofferraum liegen. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621/963-2222.