Drei alkoholisierte Männer haben am Montagabend kurz nach 22 Uhr in den Quadraten C3/D3 ein Baustellenschild auf zwei am Straßenrand geparkte Autos geworfen. Beide Fahrzeuge wurden zerkratzt. Der Sachschaden liegt laut Polizei im dreistelligen Bereich. Zeugen alarmierten die Beamten, die drei Verdächtige im Alter von 23, 24 und 26 Jahren auf den Planken ausfindig machten. Gegen das Trio wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.