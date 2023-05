Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Joseph Hoffmanns Baufirma mag in Vergessenheit geraten sein. Die Gebäude, die das Unternehmen gebaut hat, sind es jedoch nicht: St. Ludwig in Ludwigshafen, die Villa Ludwigshöhe bei Edenkoben und der Rosengarten sowie der Wasserturm in Mannheim.

Hoffmanns Bauunternehmen war gerade drei Jahre alt, da kam 1846 aus der königlich-bayerischen Residenz im fernen München ein spektakulärer Auftrag: Seine Majestät, Bayern-König Ludwig