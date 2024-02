Eine 65-Jährige hat am Montagnachmittag ihr Auto ungebremst auf ein Baufahrzeug gesteuert – offenbar aus Unachtsamkeit. Der Vorfall, bei dem die Frau und ein Arbeiter verletzt wurden, ereignete sich laut Polizei in Seckenheim. Drei Bauarbeiter der Stadt Mannheim waren dort mit Straßenbauarbeiten beschäftigt. Das Baufahrzeug stand laut Polizei mit eingeschaltetem Warnblinklicht in etwa 150 Meter Entfernung zu einem Kreisverkehr am rechten Fahrbahnrand. Durch den Aufprall sei das Fahrzeug nach vorne bewegt worden, wodurch ein Arbeiter gestreift worden sei, hieß es weiter. Die anderen beiden Arbeiter wurden laut Polizei nicht von dem Fahrzeug getroffen. Die Frau und der verletzte Bauarbeiter wurden in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.