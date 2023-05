Vermutlich mit einem Baseballschläger hat am späten Montagabend ein Unbekannter zwei 14-Jährige bedroht und ist so an eines der beiden Fahrräder gelangt. Wie die Polizei weiter mitteilte, waren die Teenager gegen 22 am Rheinufer unterwegs. Auf Höhe des Kornspeichers baute sich der Mann vor ihnen auf und forderte einen der beiden zum Absteigen auf. Die Jugendlichen ergriffen auf dem zweiten Rad die Flucht.

Der Mann sei mit dem gelben Fahrrad des 14-Jährigen auf der Rheinuferstraße in Richtung Norden davongefahren. Er war etwa 1,70 Meter groß, dünn, trug einen Drei-Tage-Bart und war schwarz bekleidet.

Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail an piludwigshafen1@polizei.rlp.de.