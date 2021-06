Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag um 13 Uhr auf einem Schulhof in der Franz-Zang-Straße (Mundenheim) zusammengeschlagen und verletzt worden. Laut Polizei kam es zu einem Streit mit einer Gruppe Jugendlicher, in dessen Folge sie mit Fäusten auf den 17-Jährigen einschlugen. Eine Person habe einen Baseballschläger, eine andere einen Totschläger benutzt. Auch als der 17-Jährige am Boden lag, sei er weiterhin geschlagen und getreten worden. Als ein 16-Jähriger ihm zu Hilfe eilte, sei auch dieser angegriffen worden. Die unbekannten Jugendlichen flüchteten. Der 17-Jährige erlitt Verletzungen am Kopf sowie zwei gebrochene Finger und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt.

Zeugen gesucht

Die vier männlichen Täter sind alle zwischen 14 und 16 Jahren alt und zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß. Alle hatten einen dunklen Rucksack dabei. Derjenige mit dem Totschläger trug ein rotes Oberteil, eine schwarze Basecap und eine lange schwarze Hose. Er hat schwarze kurze Haare mit Pony. Ein weiterer Täter trug schwarze Oberbekleidung, ein anderer einen grauen Pullover mit roter Jogginghose, ein vierter einen grauen Pullover mit grauer Jogginghose. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621/963-2122.