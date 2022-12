Ein bislang unbekannter Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf der Hauptstraße in Mannheim-Seckenheim aus unbekannten Gründen am Bahnübergang zur K4138 mit einer heruntergelassenen Bahnschranke kollidiert. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallstelle. An der Bahnschranke entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, sich unter Telefon 06203 9305-0 zu melden.