Mit einer Axt hat ein Mann am Freitag in der Gartenstadt auf eine Bushaltestelle am Marienkrankenhaus eingeschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte Zeugen gegen 8.20 Uhr gemeldet, dass der 30-Jährige bewaffnet in der Kärntner Straße unterwegs war. Polizeikräfte trafen ihn in einer psychischen Ausnahmesituation an und konnten ihn überwältigen. Er wurde dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) der Stadt übergeben. Der Schaden an den Scheiben der Haltestelle wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.