Bei einem Verkehrsunfall auf der Großwiesenstraße zwischen Rheingönheim und Altrip ist eine 29-jährige Autofahrerin am Freitagabend schwer verletzt worden. Laut Polizei war die Frau gegen 18.30 Uhr in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und kollidierte mit einer Fahrbahnbegrenzung. Der Wagen überschlug sich mehrfach und kam in einem Gebüsch zum Stehen. Die Frau wurde in eine Klinik eingeliefert, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille ergab. Das Fahrzeug, an dem etwa 10.000 Euro Schaden entstand, musste durch einen Abschleppdienst aus dem Gebüsch geborgen werden. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Straße gesperrt.