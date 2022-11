Bei einem „Blitzeinbruch“ in ein Juweliergeschäft haben laut Polizei am frühen Freitagmorgen bislang unbekannte Täter Schmuck erbeutet. Der Wert der Beute lässt sich nicht näher beziffern. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, fuhren die Täter gegen 3.45 Uhr mit einem Auto in die Auslage des Juweliers in den P-Quadraten, entwendeten den Schmuck und flüchteten. Eine Großfahndung wurde sofort eingeleitet, blieb aber erfolglos. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621 174-4444 zu melden.