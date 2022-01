Ein 86-jähriger Autofahrer hat sich am Donnerstag auf den Straßenbahngleisen in der Bleichstraße (Süd) festgefahren. Wie die Polizei weiter mitteilte, stellte eine Streife bei dem Senior erhebliche altersbedingte Beeinträchtigungen fest. Außerdem wies sein Auto gravierende Mängel auf. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten die Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen sicher. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Der Straßenbahnverkehr war wegen der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergung des Fahrzeugs ab 17.45 Uhr für zirka zwei Stunden stark eingeschränkt.