Kunst schauen und Kunst kaufen: Mit „Artfair“ eröffnet Deutschlands erste interaktive Online-Kunstmesse am 3. und 4. Juli. Die Idee: Wie bei einer realen Messe werden die Besucher am Infostand online begrüßt, erhalten einen Wegweiser zu den Ausstellern und können an den Ständen mit den Galerien in Kontakt treten. Organisiert von der Mannheimer Prince House GmbH präsentieren rund 70 Künstlerinnen und Künstler an 50 Messeständen ihre Werke und sollen dort eine Bühne erhalten. Zum Selbstkostenpreis können sie die Besucher via Video in ihre Ateliers blicken lassen und mit Sammlern ins Gespräch kommen. Nach dem Wochenende bleibt die Plattform vier Wochen online und offen für Besucher, die auf Wunsch die Aussteller per E-Mail oder Telefon kontaktieren können. Die Prince House Gallery ist auch mit einem Stand und Künstlern wie Peter Mathis, Katerina Belkina und dem Fotografen Gerhard Vormwald vertreten. Weitere Informationen und kostenlose Registrierung unter www.artfair-mannheim.de.