Ein 22-jähriger Autofahrer hat laut Polizei am Donnerstag gegen 11.20 Uhr auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist auf einen Ampelmast in der Bruchwiesenstraße (West/Mundenheim) geprallt. Der Fahrer und dessen beide Beifahrer wurden leicht verletzt. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.