Ein 72-Jähriger hat am Mittwoch unabsichtlich in Friesenheim einen Nadelbaum in Brand gesetzt und ist dabei leicht verletzt worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am Vormittag in der Neuwiesenstraße. Der Senior hatte mit einem Abflammgerät Unkraut entfernt. Dabei wurde der Baum angezündet. Durch das Feuer entstand an einem angrenzenden Gebäude ein Schaden von etwa 5000 Euro. Der 72-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.