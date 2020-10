Die Polizei hat in der Nacht zum Montag einen Radfahrer in Mundenheim aufgegriffen, der mit 3,71 Promille unterwegs war. Laut Polizeibericht war der Mann in der Bruchwiesenstraße vom Rad gestiegen und zu Fuß weitergegangen, als er eine Streife sah. Die Beamten kontrollierten den 45-Jährigen und unterzogen ihn einem Atemalkoholtest. Dem Mann droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.