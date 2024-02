Der Polizei ist in der Nacht auf Sonntag ein Mann aufgefallen, der so stark betrunken war, dass er „nicht mehr wegefähig“ war, wie die Beamten mitteilen. Ein Atemalkoholtest habe den Wert 3,58 Promille ergeben. Der heillos Betrunkene wurde den Beamten zufolge daraufhin in Schutzgewahrsam genommen und habe die Dienststelle bei relativer Nüchternheit dann wieder verlassen können.