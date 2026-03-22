Marion Schneid (62, CDU) zum Gewinn des Direktmandats im Wahlkreis 37. Die Maudacherin hat den Wahlabend in Mainz verfolgt.

Frau Schneid, winzige 35 Stimmen vor Gregory Scholz (SPD), welch ein Wahlkrimi. Wie geht’s Ihnen?

Ich kann es kaum glauben, das war wirklich ein absoluter Krimi. Wir standen hier in Mainz alle zusammen und haben bis zum Ende gezittert. Ein echter Wahnsinn. Ich bin total glücklich, natürlich auch über den deutlichen Sieg der Landespartei.

Und dann noch ein Doppelsieg der CDU, die in Ludwigshafen ihre allerersten Direktmandate gewonnen hat.

Ja, das ist klasse. Wir sind jetzt personell richtig gut aufgestellt in Ludwigshafen für Rheinland-Pfalz. Das stimmt mich optimistisch, dass wir für LU an der einen oder anderen Stelle etwas bewegen können.

Welche Themen wären das?

Bildung auf alle Fälle, und auch der kommunale Finanzausgleich. Da muss es jeweils positive Signale in die Kommunen geben. Ich habe Gordon Schnieder in der Fraktion immer wieder auf die Lage in Ludwigshafen aufmerksam gemacht. Insofern habe ich die große Hoffnung, dass es uns gelingt, bestimmte Dinge konkret anzugehen.

Die AfD hat im Land ihr Ergebnis mehr als verdoppelt. Trübt das Ihre Freude?

Das AfD-Resultat ist schlimm für mich. Und dass viele Leute beim Haustürwahlkampf gesagt haben, mit denen könnte man es doch mal probieren, erschreckt mich. Das ist für mich und die CDU völlig ausgeschlossen. Der Kanzler wie auch Gordon Schnieder haben sich dazu klar positioniert. Gegen die AfD hilft nur gute Politik. Die müssen wir jetzt machen.

Die CDU in LU feiert beim Lieblingsitaliener. Wie und wo feiern Sie?

Im CDU-Fraktionsraum des Abgeordnetenhauses in Mainz. Ich trinke hier noch ein Gläschen Wein und fahre dann nach Ludwigshafen zurück.

Der Wahlkreis 37 umfasst die Stadtteile Gartenstadt, Maudach, Oggersheim, Oppau und Ruchheim.

Ein Interview mit Raymond Höptner finden Sie hier