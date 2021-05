Ein sturzbetrunkener Mann hat laut Polizei am Mittwoch am Hauptbahnhof Passanten belästigt und gegen Türen getreten. Um 8.50 Uhr wurde der Randalierer den Beamten gemeldet. Als die Polizei vor Ort eintraf, lag der Mann auf dem Boden und konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Zu seinem eigenen Schutz wurde der Mann zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.