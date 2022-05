Ein betrunkener 38-Jähriger hat nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag in Friesenheim einen Unfall verursacht. Der Betrunkene war mit dem Fahrrad unterwegs und laut Rettungsdienst in der Pettenkoferstraße gestürzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeikräfte bei dem Ludwigshafener deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von 3,16 Promille auf. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, und der Radfahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Führerschein wurde anschließend beschlagnahmt. Die Polizei sucht Zeugen: Telefon 0621 9632222.

Weitere Fälle

1,64 Promille intus hatte ein 19-jähriger Radfahrer, den die Polizei am Samstag um 1.25 Uhr im Hemshof (Kurze Straße) ohne Licht erwischte. Bereits am späten Freitag kurz vor 23 Uhr stoppte die Polizei einen E-Scooter in der Brunckstraße (Friesenheim). Ein Test ergab 1,71 Promille. Auf alle Fahrer kommt ein Strafverfahren zu. Wie auch auf einen 45-Jährigen, der am Donnerstag unter Drogeneinfluss auf der Polizeiwache erschien, um „Erkundigungen“ einzuholen. Ein Schnelltest verlief positiv. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.