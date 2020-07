Auf ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss sich ein 51-Jähriger einstellen, nachdem er am Samstag einen Unfall im Ludwigshafener Stadtteil Rheingönheim verursacht hat. Der Polizei zufolge beschädigte der Mann gegen 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Gabriele-Münter-Straße beim Ausparken mit seinem Wagen ein anderes Fahrzeug. Der 51-Jährige wollte anschließend von der Unfallstelle flüchten. Er wurde jedoch durch einen Zeugen daran gehindert. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher deutlichen Alkoholgeruch und Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 3,15 Promille. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel des 51-Jährigen wurden sichergestellt. An beiden Autos entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.